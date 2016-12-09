Автор гола "Зениту" - в команде недели Лиги Европы

Официальный твиттер УЕФА опубликовал символическую сборную 6-го тура группового турнира Лиги Европы. В нее вошел и хавбек АЗ Бен Ринстра, открывший счет в матче с "Зенитом" (3:2).

Полностью команда недели выглядит следующим образом: Ватерман (АПОЭЛ), Байи ("Манчестер Юнайтед"), Чюрксу ("Османлыспор"), Кривцов ("Шахтер") - Де Бек ("Сент-Этьен"), Ринстра (АЗ), Мхитарян ("Манчестер Юнайтед"), Тайсон ("Шахтер") - Дюриш ("Виктория" Пл), Соу ("Фенербахче"), Эдер ("Интер").