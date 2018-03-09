Автор гола в ворота ЦСКА претендует на звание игрока недели в Лиге Европы

Защитник "Лиона" Антониу Марселу претендует на титул лучшего игрока недели в Лиге Европы. В первом матче 1/8 финала против ЦСКА (1:0) он стал автором единственного гола.

Также в число претендентов вошли полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян, забивший гол в игре с "Миланом" (2:0), Валон Бериша из "Зальцбурга", на счету которого дубль в матче с дортмундской "Боруссией" (2:1), и хавбек киевского "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого гол и пас в матче с "Лацио" (2:2).