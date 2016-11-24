20:04 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Автор дубля в ворота "Ниццы" - в запасе "Зальцбурга" на матч с "Краснодаром"

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Стал известен состав "Зальцбурга" на матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Краснодара". Корейский форвард Хван Хи Чан, ставший автором дубля в предыдущем поединке турнира против "Ниццы" (2:0), начнет встречу на скамейке запасных.

Полностью заявка "Зальцбурга" выглядит следующим образом: Вальке - Уисдом, Миранда, Упамекано, Ульмер - Ладзаро, Самассеку, Радошевич, Бериша - Гульбраннсен, Даббур; запасные - Станкович, Чалета-Цар, Ябо, Жатковски, Хван Хи Чан, Лаймер, Шлагер.

Игра начнется в 21.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Краснодар" - "Зальцбург"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 5-й тур
Материалы REN-TV

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