"Атлетико" выиграл последние 15 матчей Лиги Европы, в которых вел к перерыву

"Атлетико" завершал в свою пользу 15 последних матчей в Лиги Европы, в которых вел в счете после первого тайма.

Последний раз не проиграть при таком раскладе удавалось греческому "Арису" на групповом этапе в сезоне-2010/2011. К перерыву мадридцы вели со счетом 2:1, но во втором тайме пропустили дважды и уступили.

Напомним, что "Атлетико" победил в Лиге Европы в третий раз за свою историю.