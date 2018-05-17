"Атлетико" выиграл последние 15 матчей Лиги Европы, в которых вел к перерыву

"Атлетико" завершал в свою пользу 15 последних матчей в Лиги Европы, в которых вел в счете после первого тайма.
Последний раз не проиграть при таком раскладе удавалось греческому "Арису" на групповом этапе в сезоне-2010/2011. К перерыву мадридцы вели со счетом 2:1, но во втором тайме пропустили дважды и уступили.
Напомним, что "Атлетико" победил в Лиге Европы в третий раз за свою историю.
15 - Atlético Madrid have won each of their last 15 Europa League games in which they have led at half-time. Resilience. pic.twitter.com/jAnlUA0mGX– OptaJoe (@OptaJoe) 16 мая 2018 г.