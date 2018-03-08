"Атлетико" разгромил "Локомотив" в Мадриде

"Локомотив" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в гостях крупно проиграл "Атлетико" (0:3). У хозяев отличились Сауль, Диегу Коста и Коке.
В составе железнодорожников впервые в сезоне на поле вышел защитник Ведран Чорлука, который пропустил первую часть сезона из-за травмы.
Ответная встреча пройдет в Москве 15 марта.
Лига Европы
1/8 финала
Первый матч
"Атлетико" (Испания) – "ЛОКОМОТИВ" (Россия) – 3:0 (1:0)
Голы: Сауль, 22 (1:0). Диегу Коста, 47 (2:0). Коке, 90 (3:0).
"Атлетико": Вернер, Хуанфран, Эрнандез, Хименес, Филипе Луис, Корреа (Гамейро, 75), Партей, Сауль, Коке, Гризманн (Витоло, 67), Диегу Коста (Фернандо Торрес, 75).
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев (Лысов, 53), Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, Рыбус, Ант.Миранчук (Коломейцев, 71), Денисов, Ал.Миранчук, Фернандеш, Эдер.
Предупреждения: Ал.Миранчук, 34. Корреа, 66. Сауль, 84.
Судьи: КЕХЛЕТ, Серенсен, Хуммельгор, Мое, Тюкгорд (все Дания).
8 марта. Мадрид. Стадион Wanda Metropolitano.
Результаты матчей и календарь Лиги Европы
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/playoff/
Дядька
Действительно много школоты в комментариях, впрочем как всегда. Смешно расчитывать, что лидер чемпионта #6 будет на равных играть со 2й командой чемпионата #1. А любителям апээл скажу, что всего лишь 2-3 команды из этого чемпа добиваются успехов в Европе по очень бааааальшим праздникам. Только плохо разбирающиеся в футболе фанатеют от этого чемпионата с его тупой беготней на встречных курсах без средней линии.
01:57
Venalainen
День скорби российского футбола, обнимете тех кто рядом, давайте по молчим....
01:28
Объектив
Зенит там верной дорогой идет к аналогичному результату. Что делать, если такой уровень команд?
00:44
гаттузо туп
Обьектив///Пусть каждый из нас останется при своем мнении.Выигрывайте чемп.Мы уже врядли,так что лучше вы,чем немытыши.Все-так московитые,земляки.)Да и к Шпалычу у нас отношение нормальное.
00:41
Объектив
гаттузо туп________ Он накручивал по 2 игрока Атлетико, как будто это СКА Хабаровск. Выходил из очень сложных ситуаций. Цеплялся за мячи. Открываний под его передачи было мало - претензия братьям и Эдеру. Ждать от него отрабатывания в защите, как от Денисова - ну давайте посерьезнее) Он мне понравился. К сожалению, один в поле не воин. Если это не Месси. Всем было ясно, что будет автобус у ворот, и другого варианта просто напросто и быть не могло, хоть с Фарфаном и Ари в составе, хоть без них. Нисмагла (с). Наш автобус оказался маловат и низковат для Атлетико. Так бывает. Как ниже писал pahom-17, чудеса случаются, но в этот раз не случилось.
00:37
гаттузо туп
Обьектив///А насчет"..что заблагорассудится.."(с),тут как говорится-базара нет,имеешь право.)
00:30
гаттузо туп
Обектив///Да не,я хоть и туп,но понял,что "Бог" это было типа аллегория.Но как я понял,ты был удовлетворен его игрой.А по мне он вааще никакой был.Гулял себе сам по себе,такой свободный художник.Ладно не до атак было,но он и в обороне вааще не помогал.Он реально просто г у л я л по полю.Разве нет?
00:28
Объектив
гаттузо туп Благодаря тебе у меня повысилась самооценка и прочитав тебя,я понял что все-таки не все у меня печально с пониманием игры под названием "футбол".)_______________ Я здесь именно для этого! Наслаждайся! Напиши еще что-нибудь по поводу моих постов. Я ж обещал тебе оналитегу после ничейки в московском матче - нужно понять до конца уровень IQ человека, кому буду посвящать, его способность воспринимать образные выражения, понимать относительность вещей и т.п.))) P.s. Месси - лучший футболист мира. Бога нет. Вообще. Я болею за Локомотив. На этом контенте пишут такую чернуху, что я считаю себя вправе писать все, что мне заблагорассудится. Мне по барабану, что думают о моем мнении болельщики других команд. Так понятно объяснил?
00:22
Сергей_мясо
Объектив, держи в курсе, не твой текст более объективен, чем оппонента, но ща бы 2015 год вспоминать, это такое, дядь
00:20
Конченый Джо
Проиграл Локомотив, а хрюк стоит, будто ромбозадые играли..
00:14
гаттузо туп
Обьектив///Не,я понимаю,что слово болельщик-от слова больной.И я такой же.Но так-то в 1 тайме лохомоты на половину матрасников не ьолбше(а то и меньше) 5 раз перешли.Ни одного удара не то,чтобы в створ,а даже в сторону ворот.И по такой игре ты называешь игрока этой команды Богом..)Спасибо.Благодаря тебе у меня повысилась самооценка и прочитав тебя,я понял что все-таки не все у меня печально с пониманием игры под названием "футбол".)
00:04
Объектив
pahom-17________ Аминь ))
00:03
Cogito ergo sum
Масква в очередной раз берёд чемпионство- и в очередной раз в Европе всё их чемпионство сходить на ноль((( может хватит судейством нашим рулить????
00:03
pahom-17
чего спорить и упражняться в словоблудии....Атлетико объективно был сильнее Локо..по всем параметрам..да и сравнивать чемпионаты вообще неуместно...чудеса конечно бывают , но не здесь и не сейчас..
23:58 8 марта
Объектив
Сергей_мясо С Астаной Дортмунд вничью играл, Матрасники с Карабахом играли. Какой же срач дилетантов_________ ))) Заметь, я и не говорил, что Атлетико не играл вничью с Карабахом. Но ты тоже уже себя в профессора не записывай - в 2015 году Атлетико играл вничью и с Астаной)).
23:56 8 марта
гаттузо туп
Обьектив///Смотри не обмани.Буду ждать с нетерпением.)
23:54 8 марта
Объектив
гаттузо туп___________ Хорошо, договорились. Обещаю после московского матча написать о ничейке. С посвящением тебе и эпиграфом "Туп. Реально туп".
23:51 8 марта
гаттузо туп
Обьектив 23:29///Сильнейшая аналитеГа.Особенно впечатлило "Фернандеш-Бог."(с).Я гением аналитеГи считал Крутого Гаттузу.Но в сравнении с тобой он очень мелко плавает.)p.s.И эту пургу ты нацарапал о команде,сгоревшей 0:3 без шансов.Любопытно было бы тебя почитать,если бы лохомоты хотя бы в ничейку сгоняли..)
23:45 8 марта
Сергей_мясо
С Астаной Дортмунд вничью играл, Матрасники с Карабахом играли. Какой же срач дилетантов
23:44 8 марта
Объектив
Новоуепинни____________ Таблицу чемпа Испании давно смотрели? Похоже, не позднее сентября... Вы серьезно, или просто шутите? Кстати, у всех бывают осечки. Кто-то с Астаной два раза вничью играет, кто-то 5 мячей от Спартака пропускает ни с того, ни с сего...
23:40 8 марта
эд.гар
Приятно, когда пишут адекватные болельщики, объективно оценивающие ситуацию. Атлетико занимает в чемпионате Испании 2 место, после Барсы и за весь сезон потерпел всего два поражения. Отрыв от Реала-7 очков. А наш чемп. по уровню в разы ниже , чем ведущие европейские. Вот на европейских играх это и ощущается.
23:39 8 марта
pahom-17
паровоз и сапсан...разница ощутима...
23:37 8 марта
Объектив
Cogito ergo sum Объективу/ лидер нашего чемпионата на фоне просто хорошей команды Испании выглядел на голову ниже! Ты этим гордишься?? Я только стыд испытываю_____________ Читайте Андрюшу Аршавина) Ваш стыд - Ваши проблемы. Гордости нет. Чего гордиться ожидаемым результатом? Первым таймом - доволен,да. Вы если будете в Мадриде, Вы только болелам Атлетико не скажите про просто хорошую команду - когда все вокруг над Вами будут смеяться, вот это будет настоящий стыд.
23:35 8 марта
fifa_guru
Новоуепинни плюсую. Атлетико нынче это ближе к Севилье и Валенсии чем к Барсе и Реалу. ну и вылет из ЛЧ всё это подтверждает
23:31 8 марта
Объектив
А теперь по игре. Первый тайм вообще идеально, не считая выкрутасов Гили. Играли плотно, накрывали, Чорлука сзади чистил хорошо. Гол залетел неберущийся. Фернандеш - Бог. Братья слишком мудрили, не знают меры пока, к сожалению. Надеюсь, это пройдет с возрастом. Эдер цеплялся как мог. Просто оборону Атлетико Эдером не напугаешь)) Во втором тайме подсдулись. То ли Атлетико добавил, то ли подустали. Лысову не вешать нос! Лучше сегодня, чем в понедельник. Игнатьева жалко. После того, как он ушел, на поле минус один игрок, который мог через пас выходить из под прессинга. Сразу сказалось. Денисов хорошо. Выносы на ногу соперникам напрягали, но как иначе, если все свои во втором тайме были у своих ворот? Короче, получили ЛЧ опыт. Нормально. В понедельник ждем другой игры и результата.
23:29 8 марта
Pyatochok
Нормально! Хорошо, что не 6 : 0! Чего пацанам корячится, коленки бить, всё равно свои 100 миллионов целковых на рыло за сезон получат!
23:29 8 марта
fifa_guru
А меня поражают болелы которые считают что "ничего страшного". Ну станет Локо чемпионом, и? на следующий сезон опять придут в еврокубки близняшки, тарасов и деньгисов. и опять наложат в штаны. и в очередной раз болелы их будут жалеть. а русским футболистам плевать на этих болел. хотя выложиться и выдать один матч может любая команда. или что, атлетико такие прям непобедимые что надо выйти на поле и подставить одно место?
23:27 8 марта
Вопреки
Самарец... Не нужно выдумывать - когда Семин сливает, он пинает бутылки и не орет как резанный на своих игроков.. На всех углах они говорили, что эта игра будет хорошей проверкой уровня Локомотива и тренерского штаба - теперь мы все этот уровень знаем, хотя знали и до этого матча. Позорники.. с одним ударом в створ
23:26 8 марта
эд.гар
Замечу , что ЦСКА проиграл дома второй-третьей команде Франции. Все по делу. Это уровень наших лидеров. Есть такие, кто думает , что Зенит выиграет у Лейпцига ?
23:25 8 марта
Cogito ergo sum
Объективу/ лидер нашего чемпионата на фоне просто хорошей команды Испании выглядел на голову ниже! Ты этим гордишься?? Я только стыд испытываю
23:25 8 марта