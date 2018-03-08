"Атлетико" разгромил "Локомотив" в Мадриде

"Локомотив" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в гостях крупно проиграл "Атлетико" (0:3). У хозяев отличились Сауль, Диегу Коста и Коке.

В составе железнодорожников впервые в сезоне на поле вышел защитник Ведран Чорлука, который пропустил первую часть сезона из-за травмы.

Ответная встреча пройдет в Москве 15 марта.

Лига Европы

1/8 финала

Первый матч

"Атлетико" (Испания) – "ЛОКОМОТИВ" (Россия) – 3:0 (1:0)

Голы: Сауль, 22 (1:0). Диегу Коста, 47 (2:0). Коке, 90 (3:0).

"Атлетико": Вернер, Хуанфран, Эрнандез, Хименес, Филипе Луис, Корреа (Гамейро, 75), Партей, Сауль, Коке, Гризманн (Витоло, 67), Диегу Коста (Фернандо Торрес, 75).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев (Лысов, 53), Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, Рыбус, Ант.Миранчук (Коломейцев, 71), Денисов, Ал.Миранчук, Фернандеш, Эдер.

Предупреждения: Ал.Миранчук, 34. Корреа, 66. Сауль, 84.

Судьи: КЕХЛЕТ, Серенсен, Хуммельгор, Мое, Тюкгорд (все Дания).

8 марта. Мадрид. Стадион Wanda Metropolitano.

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