"Атлетико" - "Арсенал": Венгер уедет из Лондона без европейских трофеев

Сегодня. Мадрид. "Атлетико" - "Арсенал" - 1:0. Арсен ВЕНГЕР за 22 года в Лондоне так и не привел "канониров" к завоеванию европейских трофеев. Фото AFP

"Атлетико" дома обыграл "Арсенал" (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Автором единственного гола в этой встрече стал Диегу Коста. В первой встрече испанский и английский клубы не смогли выявить победителя (1:1).

Отметим, что для мадридцев этот еврокубковый финал стал пятым за последние восемь лет - они по два раза доходили до решающей стадии Лиги чемпионов (два поражения) и Лиги Европы (две победы).

В финале "Атлетико" сыграет с победителем пары "Зальцбург" - "Марсель". Решающий матч этого розыгрыша Лиги Европы пройдет в Лионе 16 мая. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Лига Европы

1/2 финала

Ответный матч

"Атлетико" (Испания) - "Арсенал" (Англия) - 1:0 (1:0)

Гол: Диегу Коста, 45+2.

"Атлетико": Облак, Эрнандез, Годин, Хименес, Партей (Савич, 90+3), Габи, Сауль, Коке, Витоло (Корреа, 74), Гризманн, Диегу Коста (Фернандо Торрес, 83).

"Арсенал": Оспина, Бельерин, Косьельни (Чемберс, 12), Мустафи, Монреаль, Рэмси, Уилшир (Мхитарян, 68), Джака, Езил, Уэлбек, Ляказетт.

Предупреждения: Уилшир, 42. Габи, 52. Монреаль, 59. Сауль, 71. Диегу Коста, 78. Мустафи, 78.

Судья: Рокки (Италия).

3 мая. Мадрид. Стадион Wanda Metropolitano.

Первый матч - 1:1.

Все о Лиге Европы, календарь и результаты - здесь.