"Атлетико" - "Арсенал": Венгер уедет из Лондона без европейских трофеев

"Атлетико" дома обыграл "Арсенал" (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы. Автором единственного гола в этой встрече стал Диегу Коста. В первой встрече испанский и английский клубы не смогли выявить победителя (1:1).
Отметим, что для мадридцев этот еврокубковый финал стал пятым за последние восемь лет - они по два раза доходили до решающей стадии Лиги чемпионов (два поражения) и Лиги Европы (две победы).
В финале "Атлетико" сыграет с победителем пары "Зальцбург" - "Марсель". Решающий матч этого розыгрыша Лиги Европы пройдет в Лионе 16 мая. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Лига Европы
1/2 финала
Ответный матч
"Атлетико" (Испания) - "Арсенал" (Англия) - 1:0 (1:0)
Гол: Диегу Коста, 45+2.
"Атлетико": Облак, Эрнандез, Годин, Хименес, Партей (Савич, 90+3), Габи, Сауль, Коке, Витоло (Корреа, 74), Гризманн, Диегу Коста (Фернандо Торрес, 83).
"Арсенал": Оспина, Бельерин, Косьельни (Чемберс, 12), Мустафи, Монреаль, Рэмси, Уилшир (Мхитарян, 68), Джака, Езил, Уэлбек, Ляказетт.
Предупреждения: Уилшир, 42. Габи, 52. Монреаль, 59. Сауль, 71. Диегу Коста, 78. Мустафи, 78.
Судья: Рокки (Италия).
3 мая. Мадрид. Стадион Wanda Metropolitano.
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resifi
Молодцы Атлетико,отомстили за ЦСКА!
00:22
Дядька
Отличная цепкая уверенная в себе команда! Только 2й мяч надо было забивать, а не тупить. Столько моментов!
00:15
Дядька
iMuchas gracias Atletico de Madrid!
00:12
goreotuma
как же тяжело смотреть футбол в исполнении Атлетико
00:11
тать-лузер ))
нереальные клоуны)) команда которой изначально надо было забивать, наносит один удар в створ за матч. да пару мимо ворот))
00:07
alexansf
Арсен Венгер лузер номер один в истории футбола !!!
00:00
shpasic
испанцы в очередной раз вынесли британское недоразумение: Атлетико - Арсенал, Севилья - МЮ, что же будет в Реал - Ливерпуль?
00:00