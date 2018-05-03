"Атлетико" - "Арсенал": Коста - автор единственного удара в створ. Он стал голевым

Нападающий "Атлетико" Диегу Коста стал единственным игроком, нанесшим удар в створ ворот соперника в первом тайме ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против "Арсенала". Удар испанского форварда бразильского происхождения на второй компенсированной минуте первой сорокапятиминутки стал результативным - он с близкого расстояния переиграл Давида Оспину.

Кроме того, этот мяч стал для Косты четвертым в ворота "Арсенала". Ни один другой английский клуб не пропускал от форварда "матрасников" больше (в премьер-лиге форвард забил 8 мячей в ворота валлийского "Суонси").

Напомним, первый матч между "Арсеналом" и "Атлетико", состоявшийся в Лондоне 26 апреля, завершился вничью – 1:1. При таком счете в финал выходят мадридцы. Лондонцам для выхода в следующую стадию турнира необходима победа с любой разницей забитых и пропущенных мячей.