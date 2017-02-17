"Атлетик" победил АПОЭЛ, "Рома" разгромила "Вильярреал"

"Атлетик" в домашнем первом матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл АПОЭЛ - 3:2. В другой встрече "Рома" в гостях разгромила "Вильярреал" - 4:0. Хет-триком в римском клубе оформил нападающий Эдин Джеко. В параллельном матче "Легия" и "Аякс" голов не забили.

Лига Европы

1/16 финала

Первые матчи

"Вильярреал" (Испания) - "Рома" (Италия) - 0:4 (0:1)

Голы: Эмерсон, 32 (0:1). Джеко, 65 (0:2). Джеко, 79 (0:3). Джеко, 86 (0:4).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Музаккьо, Сориано, Хонатан дос Сантос, Тригерос, Самуэль Кастильехо (Черышев, 67), Бакамбу (Адриан, 66), Сансоне (Борре, 82).

"Рома": Алиссон, Фасио, Манолас, Рюдигер (Жуан Жезус, 71), Бруну Перес, Эмерсон, Де Росси, Стротман, Наингголан (Паредес, 90), Джеко, Эль-Шаарави (Салах, 62).

Предупреждения: Марио Гаспар, 44. Бруну Перес, 89.

Судья: Маккели (Голландия).

16 февраля. Вильярреал. El Madrigal.

"Легия" (Польша) - "Аякс" (Голландия) - 0:0

"Легия": Маляж, Паздан, Глоушек, Брозь, Домбровски, Радович, Оджиджа-Офоэ (Хямяляйнен, 82), Йодловец, Казаишвили (Гильерме, 59), Копчиньски, Нецид (Кухарчик, 58).

"Аякс": Онана, Фиргефер, Тете, Санчес, Шене, Классен, Юнес, Зиеш (ван де Бек, 81), Синкгравен, Траоре (Клюйверт, 73. Вестерманн, 86), Дольберг.

Предупреждения: Брозь, 63. Радович, 70. Тете, 71. Классен, 84.

Удаление: Тете (Аякс), 84.

Судья: Фернандес Борбалан (Испания).

16 февраля. Варшава. Pepsi Arena.

"Атлетик" (Испания) - "АПОЭЛ" (Кипр) - 3:2 (1:1)

Голы: Эфрем, 36 (0:1). Меркис, 38 - в свои ворота (1:1). Адурис, 61 (2:1). Иньяки Уильямс, 72 (3:1). Янниотас, 89 (3:2).

"Атлетик": Ираисос, Баленсиага (Лекуэ, 57), Де Маркос, Ляпорт, Альварес, Рауль Гарсия, Итурраспе (Сан-Хосе, 57), Эчеварриа, Адурис, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Сусаэта, 78).

АПОЭЛ: Ватерман, Миланов, Меркис, Иоанну, Ямбере, Мораиш, Эфрем (Алонефтис, 73), Бертольо (Де Камаргу, 60), Винисиус, Сотириу (Астис, 77), Янниотас.

Предупреждения: Эфрем, 9. Меркис, 13. Рауль Гарсия, 25. Ляпорт, 48. Янниотас, 52. Ямбере, 65.

Судья: Эрикссон (Швеция).

16 февраля. Бильбао. San Mames Barria.