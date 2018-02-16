00:26 | Футбол — Лига Европы

"Атлетик" ни разу не вылетал из еврокубков после выездной победы в первом матче


"Атлетик" после победы над "Спартаком" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (3:1) имеет хорошие шансы на выход в следующий раунд. За всю историю еврокубков только четыре клуба смогли отыграться по сумме двух встреч после поражения от баскской команды в первой из них – "Манчестер Юнайтед" в сезоне-1957/58, "Аякс" – в 1978/79, "Спортинг" – в 1985/86, "Парма" – в 1994/95. При этом во всех случаях "Атлетик" начинал дома.

Сезон

Дата

Стадия

Матч

Счет

2017/2018

22.02.2018

ЛЕ. 1/16. 2-й матч.

"Атлетик" – "Спартак"

?

2017/2018

15.02.2018

Лига Европы. 1/16. 1-й матч.

"Спартак" – "Атлетик"

1:3

1994/1995

6.12.1994

КУ. 1/8. 2-й матч.

"Парма" – "Атлетик"

4:2

1994/1995

22.11.1994

КУ. 1/8. 1-й матч.

"Атлетик" – "Парма"

1:0

1985/1986

11.12.1985

КУ. 1/8. 2-й матч.

"Спортинг" – "Атлетик"

3:0

1985/1986

27.11.1985

КУ. 1/8. 1-й матч.

"Атлетик" – "Спортинг"

2:1

1978/1979

27.09.1978

КУ. 1/32. 2-й матч.

"Аякс" – "Атлетик"

3:0

1978/1979

13.09.1978

Кубок УЕФА. 1/32. 1-й матч.

"Атлетик" – "Аякс"

2:0

1956/1957

6.02.1957

КЕЧ. 1/4. 2-й матч.

"Манчестер Юнайтед" – "Атлетик"

3:0

1956/1957

16.01.1957

Кубок европейских чемпионов. 1/4. 1-й матч.

"Атлетик" – "Манчестер Юнайтед"

5:3

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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