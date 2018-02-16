"Атлетик" ни разу не вылетал из еврокубков после выездной победы в первом матче

"Атлетик" после победы над "Спартаком" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (3:1) имеет хорошие шансы на выход в следующий раунд. За всю историю еврокубков только четыре клуба смогли отыграться по сумме двух встреч после поражения от баскской команды в первой из них – "Манчестер Юнайтед" в сезоне-1957/58, "Аякс" – в 1978/79, "Спортинг" – в 1985/86, "Парма" – в 1994/95. При этом во всех случаях "Атлетик" начинал дома.
|
Сезон
|
Дата
|
Стадия
|
Матч
|
Счет
|
2017/2018
|
22.02.2018
|
ЛЕ. 1/16. 2-й матч.
|
"Атлетик" – "Спартак"
|
?
|
2017/2018
|
15.02.2018
|
Лига Европы. 1/16. 1-й матч.
|
"Спартак" – "Атлетик"
|
1:3
|
1994/1995
|
6.12.1994
|
КУ. 1/8. 2-й матч.
|
"Парма" – "Атлетик"
|
4:2
|
1994/1995
|
22.11.1994
|
КУ. 1/8. 1-й матч.
|
"Атлетик" – "Парма"
|
1:0
|
1985/1986
|
11.12.1985
|
КУ. 1/8. 2-й матч.
|
"Спортинг" – "Атлетик"
|
3:0
|
1985/1986
|
27.11.1985
|
КУ. 1/8. 1-й матч.
|
"Атлетик" – "Спортинг"
|
2:1
|
1978/1979
|
27.09.1978
|
КУ. 1/32. 2-й матч.
|
"Аякс" – "Атлетик"
|
3:0
|
1978/1979
|
13.09.1978
|
Кубок УЕФА. 1/32. 1-й матч.
|
"Атлетик" – "Аякс"
|
2:0
|
1956/1957
|
6.02.1957
|
КЕЧ. 1/4. 2-й матч.
|
"Манчестер Юнайтед" – "Атлетик"
|
3:0
|
1956/1957
|
16.01.1957
|
Кубок европейских чемпионов. 1/4. 1-й матч.
|
"Атлетик" – "Манчестер Юнайтед"
|
5:3