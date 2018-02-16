"Атлетик" ни разу не вылетал из еврокубков после выездной победы в первом матче

"Атлетик" после победы над "Спартаком" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (3:1) имеет хорошие шансы на выход в следующий раунд. За всю историю еврокубков только четыре клуба смогли отыграться по сумме двух встреч после поражения от баскской команды в первой из них – "Манчестер Юнайтед" в сезоне-1957/58, "Аякс" – в 1978/79, "Спортинг" – в 1985/86, "Парма" – в 1994/95. При этом во всех случаях "Атлетик" начинал дома.

Сезон Дата Стадия Матч Счет 2017/2018 22.02.2018 ЛЕ. 1/16. 2-й матч. "Атлетик" – "Спартак" ? 2017/2018 15.02.2018 Лига Европы. 1/16. 1-й матч. "Спартак" – "Атлетик" 1:3 1994/1995 6.12.1994 КУ. 1/8. 2-й матч. "Парма" – "Атлетик" 4:2 1994/1995 22.11.1994 КУ. 1/8. 1-й матч. "Атлетик" – "Парма" 1:0 1985/1986 11.12.1985 КУ. 1/8. 2-й матч. "Спортинг" – "Атлетик" 3:0 1985/1986 27.11.1985 КУ. 1/8. 1-й матч. "Атлетик" – "Спортинг" 2:1 1978/1979 27.09.1978 КУ. 1/32. 2-й матч. "Аякс" – "Атлетик" 3:0 1978/1979 13.09.1978 Кубок УЕФА. 1/32. 1-й матч. "Атлетик" – "Аякс" 2:0 1956/1957 6.02.1957 КЕЧ. 1/4. 2-й матч. "Манчестер Юнайтед" – "Атлетик" 3:0 1956/1957 16.01.1957 Кубок европейских чемпионов. 1/4. 1-й матч. "Атлетик" – "Манчестер Юнайтед" 5:3