"Атлетик" гуляет по Москве перед игрой со "Спартаком". Видео

Пресс-служба "Атлетика" на своей странице в Твиттере опубликовала видеоролик, в котором футболисты испанского клуба прогуливаются по Москве в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы против "Спартака".
"Прогулка по Красной площади в Москве", - говорится в сообщении "Атлетика".
Встреча "Спартак" - "Атлетик" пройдет в Москве в четверг, начало - в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры.
▶ VÍDEO: Paseo por la Plaza Roja de Moscú #athletic #UELpic.twitter.com/3jABpqAMdW– Athletic Club (@AthleticClub) 14 февраля 2018 г.