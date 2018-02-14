"Атлетик" гуляет по Москве перед игрой со "Спартаком". Видео

Пресс-служба "Атлетика" на своей странице в Твиттере опубликовала видеоролик, в котором футболисты испанского клуба прогуливаются по Москве в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы против "Спартака".

"Прогулка по Красной площади в Москве", - говорится в сообщении "Атлетика".