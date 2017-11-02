"Аталанта" упустила победу над "Аполлоном", "Лион" разгромил "Эвертон"

"Аталанта" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы сыграла вничью с "Аполлоном" - 1:1. В первом тайме счет с пенальти открыл форвард итальянцев Йосип Иличич. На последней минуте игры Эмилио Зелая восстановил статус-кво.

В параллельном матче "Лион" обыграл "Эвертон" - 3:0. По голу в этой встрече забили Бертран Траоре, Хуссем Ауа и Мемфис Депай.

"Аталанта" упустила шанс отпраздновать выход в плей-офф уже после этого тура. На счету команды, как и у "Лиона", 8 очков. "Аполлон" идет третьим с 3-мя очками. "Эвертон" прекратил борьбу, набрав всего 1 очко.

Лига Европы

Групповой турнир

4-й тур

Группа E

"Лион" (Франция) - "Эвертон" (Англия) - 3:0 (0:0)

Голы: Траоре, 68 (1:0). Ауа, 76 (2:0). Депай, 88 (3:0).

"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Рафаэл да Силва, Диакаби, Менди, Депай, Фекир (Ауа, 62), Тузар, Ндомбеле (Ферри, 77), Траоре (Диас, 70), Корне.

"Эвертон": Пикфорд, Уильямс, Мартина (Бешич, 43), Кенни, Холгейт, Шнейдерлен, Сигурдссон, Гуйе (Калверт-Льюин, 61), Банингиме, Леннон (Влашич, 71), Лукман.

Предупреждения: Мартина, 7. Шнейдерлен, 57. Рафаэл да Силва, 78. Ауа, 85.

Удаление: Шнейдерлен (Эвертон), 81.

Судья: Гринфельд (Израиль).

02 ноября. Лион. Стадион Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres).