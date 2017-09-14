"Аталанта" при судействе Безбородова разгромила "Эвертон", "Аполлон" и "Лион" сыграли вничью

"Аполлон" и "Лион" сыграли вничью в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы. Кипрский клуб ушел от поражения на 3-й добавленной ко второму тайму минуте.

В другом поединке группы E "Аталанта" разгромила "Эвертон". В составе гостей появился экс-капитан сборной Англии Уэйн Руни. Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Лига Европы

Групповой турнир

1-й тур

Группа E

"Аполлон" - "Лион" - 1:1 (0:0)

"Аталанта" - "Эвертон" - 3:0 (3:0)

Голы: Мазиелло, 27 (1:0). Гомес, 41 (2:0). Кристанте, 44 (3:0).

"Аталанта": Бериша, Мазиелло (Кальдара, 77), Паломино, Хатебур, Толой, Кастань, Кристанте (Куртич, 82), де Рон, Фройлер, Гомес, Петанья (Корнелиус, 79).

"Эвертон": Стекеленбург, Бэйнс, Ягелка, Кин, Холгейт, Шнейдерлен (Классен, 66), Сигурдссон, Бешич, Влашич, Руни (Рамирес, 66), Калверт-Льюин (Миральяс, 76).

Предупреждения: Мазиелло, 33. Сигурдссон, 63.

Судья: БЕЗБОРОДОВ (Россия).