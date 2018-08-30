"Аталанта" по пенальти уступила "Копенгагену" в Лиге Европы, "Мальме" выбил "Мидтьюллан"

"Копенгаген" по пенальти обыграл "Аталанту" (4:3) и завоевал путевку в групповой раунд Лиги Европы. Основное время обоих матчей завершилось вничью - 0:0.

В другом матче "Мальме" после домашней ничьей (2:2) на выезде обыграл "Мидтьюллан" - 2:0. Жеребьевка группового турнира состоится завтра и начнется в 14.00 по московскому времени.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответный матчи

"Копенгаген" (Дания) - "Аталанта" (Италия) - 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 4:3

Судья: Сидиропулос (Греция).

30 августа. Копенгаген. Стадион "Паркен".

Первый матч – 0:0.

"Мидтьюлланн" (Дания) - "Мальме" (Швеция) - 0:2 (0:0)

Голы: Антонссон, 62 (0:1). Розенберг, 79 (0:2).

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

30 августа. Хернинг. Стадион "MCH Arena".

Первый матч - 2:2