"Аталанта" обыграла "Хапоэль", юрмальский "Спартак" уступил "Судуве"

В первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы "Аталанта" на выезде одержала крупную победу над "Хапоэлем" из Хайфы (4:1).
В других матчах "Спартак" из Юрмалы дома уступил "Судуве" (0:1), а "Алашкерт" проиграл в матче с ЧФР (0:2).
Лига Европы
Третий отборочный раунд
Первые матчи
"Хапоэль Хайфа" (Израиль) - "Аталанта" (Италия) - 1:4 (1:2)
Голы: Бузагло, 7 (1:0). Хатебур, 18 (1:1). Сапата, 21 (1:2). Пашалич, 65 (1:3). Барроу, 86 (1:4).
"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Паломино, Хатебур, Толой, Гозенс, де Рон, Фройлер, Пессина (Пашалич, 60), Гомес (Корнелиус, 83), Сапата (Барроу, 63).
Предупреждения: Паломино, 33. Гозенс, 90+1.
Судья: Лехнер (Австрия).
9 августа. Хайфа. Стадион "Sammy Ofer"
"Алашкерт" (Армения) - "ЧФР" (Румыния) - 0:2 (0:1)
Голы: Цукудян, 5 (0:1). Цукудян, 49 - с пенальти (0:2).
Судья: Бойко (Украина).
9 августа. Ереван. Республиканский стадион
"Спартак Юрмала" (Латвия) - "Судува" (Литва) - 0:1 (0:0)
Гол: Финклер, 52.
Судья: Аурнансон (Исландия).
9 августа. Рига. Стадион "Сконто".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/calendar/tours/