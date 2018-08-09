"Аталанта" обыграла "Хапоэль", юрмальский "Спартак" уступил "Судуве"

В первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы "Аталанта" на выезде одержала крупную победу над "Хапоэлем" из Хайфы (4:1).

В других матчах "Спартак" из Юрмалы дома уступил "Судуве" (0:1), а "Алашкерт" проиграл в матче с ЧФР (0:2).

Лига Европы

Третий отборочный раунд

Первые матчи

"Хапоэль Хайфа" (Израиль) - "Аталанта" (Италия) - 1:4 (1:2)

Голы: Бузагло, 7 (1:0). Хатебур, 18 (1:1). Сапата, 21 (1:2). Пашалич, 65 (1:3). Барроу, 86 (1:4).

"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Паломино, Хатебур, Толой, Гозенс, де Рон, Фройлер, Пессина (Пашалич, 60), Гомес (Корнелиус, 83), Сапата (Барроу, 63).

Предупреждения: Паломино, 33. Гозенс, 90+1.

Судья: Лехнер (Австрия).

9 августа. Хайфа. Стадион "Sammy Ofer"

"Алашкерт" (Армения) - "ЧФР" (Румыния) - 0:2 (0:1)

Голы: Цукудян, 5 (0:1). Цукудян, 49 - с пенальти (0:2).

Судья: Бойко (Украина).

9 августа. Ереван. Республиканский стадион

"Спартак Юрмала" (Латвия) - "Судува" (Литва) - 0:1 (0:0)

Гол: Финклер, 52.

Судья: Аурнансон (Исландия).

9 августа. Рига. Стадион "Сконто".