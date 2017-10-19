"Астана" разгромила "Маккаби"

"Астана" в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы обыграла "Маккаби" из Тель-Авива - 4:0. По дублю в этой встрече сделали нападающие Патрик Твумаси и Джуниор Кабананга.

Казахстанская команда в трех матчах набрала 4 очка. Столько же на счету "Вильярреала" и пражской "Славии", которые свой матч проведут чуть позже.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа A

"Астана" (Казахстан) - "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - 4:0 (2:0)

Голы: Твумаси, 33 - с пенальти (1:0). Твумаси, 42 (2:0). Кабананга, 47 (3:0). Кабананга, 52 (4:0).

"Астана": Ерич, Логвиненко, Шитов, Шомко, Бейсебеков (Тагыберген, 85), Аничич, Мужиков (Граховац, 69), Маевский, Кабананга, Муртазаев (Томасов, 74), Твумаси.

"Маккаби": Райкович, Бен-Хаим, Шпунгин, Давидзада, Бабен, Йеини, Баттоккио, Сушич (Рикан, 46), Перец (Атар, 46), Блэкмен, Кьяртанссон (Тиби, 75).

Предупреждения: Мужиков, 13. Перец, 33. Блэкмен, 41. Шитов, 61.

Судья: Бойко (Украина).

19 октября. Астана. Стадион "Astana Arena".