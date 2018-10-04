"Астана" победила "Ренн" в Лиге Европы

"Астана" обыграла "Ренн" в матче группового турнира Лиги Европы - 2:0. В составе казахстанского клуба 90 минут отыграл бывший хавбек "Анжи" Иван Маевский.
"Астана" возглавила турнирную таблицу группы K. В первом туре команда сыграла вничью с киевским "Динамо" (2:2).
Лига Европы
Групповой турнир
2-й тур
Группа K
"Астана" (Казахстан) - "Ренн" (Франция) - 2:0 (0:0)
Голы: Зайнутдинов, 64 (1:0). Томасов, 90+1 (2:0).
"Астана": Ерич, Рукавина, Постников, Шомко, Аничич, Ришард Алмейда (Мужиков, 63), Энрике, Маевский, Томасов, Кабананга (Янга, 71), Зайнутдинов (Логвиненко, 75).
"Ренн": Диалло, Бааль (Бенсебаини, 27), Зеффан, Да Силва, Желен, Гренье, Андре, Буриго, Поа (Юханссон, 77), Леа Силики (Дель Кастильо, 68), Ньянг.
Предупреждения: Зайнутдинов, 37. Ньянг, 41. Бенсебаини, 62. Ерич, 88. Мужиков, 88. Энрике, 89.
Судья: Гестраниус (Финляндия).
4 октября. Астана. Стадион "Astana Arena".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/groups/