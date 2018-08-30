"Астана" по пенальти обыграла АПОЭЛ и вышла в Лигу Европы

"Астана" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы в серии пенальти обыграла АПОЭЛ и вышла в групповой турнир.

Основное время встречи завершились со счетом 1:0 в пользу клуба из Казахстана. Первая игра завершилась с таким же счетом, но в пользу кипрской команды. Поэтому для выявления победителя потребовалось дополнительное время, а затем и серия 11-метровых.

Единственный гол в этой встрече с пенальти забил Педро Энрике. Серия пенальти завершилась со счетом 2:1.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответный матч

"Астана" (Казахстан) - "АПОЭЛ" (Кипр) - 1:0 д.в. (1:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 2:1

Гол: Энрике, 16 - с пенальти.

Судья: КЕХЛЕТ (Дания).

30 августа. Астана. Стадион "Astana Arena".

Первый матч - 0:1.