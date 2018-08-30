"Астана" по пенальти обыграла АПОЭЛ и вышла в Лигу Европы

"Астана" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы в серии пенальти обыграла АПОЭЛ и вышла в групповой турнир.
Основное время встречи завершились со счетом 1:0 в пользу клуба из Казахстана. Первая игра завершилась с таким же счетом, но в пользу кипрской команды. Поэтому для выявления победителя потребовалось дополнительное время, а затем и серия 11-метровых.
Единственный гол в этой встрече с пенальти забил Педро Энрике. Серия пенальти завершилась со счетом 2:1.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
Ответный матч
"Астана" (Казахстан) - "АПОЭЛ" (Кипр) - 1:0 д.в. (1:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 2:1
Гол: Энрике, 16 - с пенальти.
Судья: КЕХЛЕТ (Дания).
30 августа. Астана. Стадион "Astana Arena".
Первый матч - 0:1.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/qualify/-4/