"Астана" и "Олимпиакос" сыграли вничью

"Астана" на своем поле не смогла обыграть "Олимпиакос" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы – 1:1. Греческий клуб набрал семь очков и вышел на первое место в группе В. В активе "Астаны" стало 2 балла и последнее место в турнирной таблице.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа В

"Астана" (Казахстан) – "Олимпиакос" (Греция) – 1:1 (1:1)

Голы: Деспотович, 8 (1:0). Себа, 30 (1:1).

"Астана": Ерич, Логвиненко, Шитов, Шомко, Малый, Бейсебеков, Мужиков, Максимович, Кабананга, Твумаси, Деспотович (Кульбеков, 82).

"Олимпиакос": Леали, Ботиа, Элабделлауи, Бруну Виана, Рецос, Камбьяссо (Ромао, 81), Андре Мартинш, Бухалакис, Мантатис (Элиунусси, 64), Кардосо, Себа.

Предупреждения: Твумаси, 57. Бухалакис, 62. Логвиненко, 72.

Судья: Гринфельд (Израиль).

3 ноября. Астана. Стадион Astana Arena.