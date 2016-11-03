"Астана" и "Олимпиакос" сыграли вничью

"Астана" на своем поле не смогла обыграть "Олимпиакос" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы – 1:1. Греческий клуб набрал семь очков и вышел на первое место в группе В. В активе "Астаны" стало 2 балла и последнее место в турнирной таблице.
Лига Европы
Групповой турнир
Группа В
"Астана" (Казахстан) – "Олимпиакос" (Греция) – 1:1 (1:1)
Голы: Деспотович, 8 (1:0). Себа, 30 (1:1).
"Астана": Ерич, Логвиненко, Шитов, Шомко, Малый, Бейсебеков, Мужиков, Максимович, Кабананга, Твумаси, Деспотович (Кульбеков, 82).
"Олимпиакос": Леали, Ботиа, Элабделлауи, Бруну Виана, Рецос, Камбьяссо (Ромао, 81), Андре Мартинш, Бухалакис, Мантатис (Элиунусси, 64), Кардосо, Себа.
Предупреждения: Твумаси, 57. Бухалакис, 62. Логвиненко, 72.
Судья: Гринфельд (Израиль).
3 ноября. Астана. Стадион Astana Arena.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/