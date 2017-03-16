Аспас забил второй гол "Сельты" в ворота "Краснодара"

Нападающий "Сельты" Яго Аспас забил второй гол в ворота "Краснодара" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. На 80-й минуте форвард получил передачу от Йона Гвидетти и из пределов штрафной перебросил голкипера "быков" Андрея Синицына, вышедшего из ворот.

Трансляция матча "Краснодар" - "Сельта"