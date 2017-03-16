22:39 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Аспас забил второй гол "Сельты" в ворота "Краснодара"

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Нападающий "Сельты" Яго Аспас забил второй гол в ворота "Краснодара" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. На 80-й минуте форвард получил передачу от Йона Гвидетти и из пределов штрафной перебросил голкипера "быков" Андрея Синицына, вышедшего из ворот.

Трансляция матча "Краснодар" - "Сельта"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Kupservas

Играют, как могут... Ни характера, ни чести. В общем как обычно.

22:48

Neuturungal

После гола Краснодар развалился. А гол пропустили из-за плохой организации игры в обороне. Одна ошибка за 60 минут, но ошибка чудовищная. В первом-то тайме Краснодар выглядел неплохо, и можно было надеяться на 1:0.

22:47

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