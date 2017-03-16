Аспас забил второй гол "Сельты" в ворота "Краснодара"

Нападающий "Сельты" Яго Аспас забил второй гол в ворота "Краснодара" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. На 80-й минуте форвард получил передачу от Йона Гвидетти и из пределов штрафной перебросил голкипера "быков" Андрея Синицына, вышедшего из ворот.
Kupservas
Играют, как могут... Ни характера, ни чести. В общем как обычно.
22:48
Neuturungal
После гола Краснодар развалился. А гол пропустили из-за плохой организации игры в обороне. Одна ошибка за 60 минут, но ошибка чудовищная. В первом-то тайме Краснодар выглядел неплохо, и можно было надеяться на 1:0.
22:47