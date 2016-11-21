12:40 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Арвеладзе назначил "Маккаби" дополнительную тренировку перед встречей с "Зенитом"

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Главный тренер "Маккаби" из Тель-Авива Шота Арвеладзе назначил внеплановую тренировку, несмотря на то что только вчера поздно вечером команда провела календарный выездной матч с "Хапоэлем" из Кирьят-Шмона. В четверг "Маккаби" предстоит сыграть с "Зенитом" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Израильский клуб намерен отправиться в Санкт-Петербург с комплектами термобелья, учитывая серьезную разницу в температуре между Тель-Авивом и Северной столицей России. Не исключено, что в стартовом составе выйдет полузащитник Эйяль Голаса, пропустивший несколько матчей из-за травмы. (Эли ШВИДЛЕР)

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