Артем Тимофеев: "Спартак" переломил игру в первую очередь за счет желания. Давно не выигрывали"

Полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев после матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рейнджерс" (4:3) отметил, что красно-белые были голодны до побед. По его словам, большое желание помогло выиграть эту встречу.

- Переломили игру в первую очередь за счет желания. Давно не выигрывали, все игроки были голодны до побед, - приводит ТАСС слова Тимофеева. - Надеюсь, сегодняшний матч станет переломным моментом для нашей команды.

Установка была прессинговать и не давать им спокойно распоряжаться мячом. Была очень эмоциональная игра на самом деле, были как положительные, так и негативные моменты. Выходил на поле злой, со страстью, с желанием как минимум сохранить счет 4:3 и удержать победу.