23:54 15 февраля | Футбол — Лига Европы

Артем Ребров: "Я как вратарь чувствую вину за каждый пропущенный мяч"

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Голкипер "Спартака" Артем Ребров после проигрыша "Атлетику" в 1/16 финала Лиги Европы (1:3) признался, что чувствует вину за каждый пропущенный мяч. При этом вратарь отметил, что испанцы не создали у его ворот что-то особенное.

– Тяжело объяснить, почему так произошло, – сказал Ребров. – не сказать, чтобы "Атлетик" что-то особенное создал, мы сами ошибались. Но надо сказать спасибо ребятам, не развалились во втором тайме. Конечно, хотелось, чтобы хотя бы сравняло счет. Результат, естественно, не радует.

– Показалось, что "Спартак" испугался, когда пропустил первый гол и расклеился.

– Конечно, когда пропускаешь, становится морально тяжело, но это не может служить оправданием тому, чтобы рассыпаться и получать три гола. Но это футбол, так бывает. Хотя во втором тайме мы не потеряли лицо и сыграли в свою силу.

– Признаете свою вину в пропущенных голах?

– Естественно. Я, как вратарь, чувствую свою вину в каждом пропущенном мяче. Можно разбирать сколько угодно, но сути это не меняет.

– После такого поражение видите шансы в матче в Испании?

– Все, спасибо! (После этой фразу вратарь улыбнулся и ушел). (Павел ГУРЕВИЧ, Михаил ГОНЧАРОВ)

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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ykol2

Не только в третьем но и в первом полностью этот ребров виноват,а посмотрите как во втором голе он пытается помешать игроку смех да и только это просто ЧУДОВИЩНЫЙ вратарь.........

00:12

it-man

"После этой фразу вратарь улыбнулся и ушел" из футбола?

00:09

knyaz boltconskiy

Вообще никакущий вратарь.3-й гол вообще шедевр,полетел как мешок г..на)) Что он хотел сделать эти прыжком?))

00:08

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