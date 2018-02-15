Артем Ребров: "Я как вратарь чувствую вину за каждый пропущенный мяч"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров после проигрыша "Атлетику" в 1/16 финала Лиги Европы (1:3) признался, что чувствует вину за каждый пропущенный мяч. При этом вратарь отметил, что испанцы не создали у его ворот что-то особенное.

– Тяжело объяснить, почему так произошло, – сказал Ребров. – не сказать, чтобы "Атлетик" что-то особенное создал, мы сами ошибались. Но надо сказать спасибо ребятам, не развалились во втором тайме. Конечно, хотелось, чтобы хотя бы сравняло счет. Результат, естественно, не радует.

– Показалось, что "Спартак" испугался, когда пропустил первый гол и расклеился.

– Конечно, когда пропускаешь, становится морально тяжело, но это не может служить оправданием тому, чтобы рассыпаться и получать три гола. Но это футбол, так бывает. Хотя во втором тайме мы не потеряли лицо и сыграли в свою силу.

– Признаете свою вину в пропущенных голах?

– Естественно. Я, как вратарь, чувствую свою вину в каждом пропущенном мяче. Можно разбирать сколько угодно, но сути это не меняет.

– После такого поражение видите шансы в матче в Испании?

– Все, спасибо! (После этой фразу вратарь улыбнулся и ушел). (Павел ГУРЕВИЧ, Михаил ГОНЧАРОВ)