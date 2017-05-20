Артем Ребров: "После поражения от АЕК понимали, что, грубо говоря, обос...лись"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров в интервью "СЭ" рассказал о состоянии команды после вылета из Лиги Европы. Красно-белые уступили АЕК в 3-м отборочном раунде турнира.

– Леонид Слуцкий и несколько футболистов сборной России в разговоре после Euro-2016 назвали себя известным словом. В "Спартаке" тем летом говорили примерно такие же фразы?

– Мы ни к кому не ходили, не плакались, разговаривали только между собой. В стиле "не тренер – г...о, а я – г...о". Понимали, что, грубо говоря, обос...лись. И теперь нужно самим вылезать из всего этого. Кого ни приведи сюда в роли тренера, пока сами не начнем что-то делать, ничего не получится. Сели и вместе пришли к этому пониманию. (Отдел футбола)

Артем Ребров: "Каррера готов грызть за нас каждого"