Артем Дзюба: "Зовите меня Том Круз"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признался, что рад за одноклубника Антона Заболотного, забившего второй гол петербуржцев в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Мольде" (3:1).

- Антон Заболотный забил - для него это очень хорошо, чисто для морального и эмоционального состояния. Гол окрыляет. Зовите меня Том Круз. Забо (Заболотный - Прим. "СЭ") после моих ударов забивает, поэтому миссия невыполнима! - сказал Дзюба в интервью клубной пресс-службе.

Эксклюзив "Зенит-ТВ": интервью Дзюбы, полное неожиданных признаний – https://t.co/kLKHcOHN5e pic.twitter.com/UdyuMlPjgu – ФК "Зенит" (@zenit_spb) 23 августа 2018 г. Ответный матч против "Мольде" состоится 30 августа.

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