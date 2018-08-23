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Артем Дзюба: "Зовите меня Том Круз"

Артем ДЗЮБА. Фото ФК "Зенит"
Артем ДЗЮБА. Фото ФК "Зенит"

Нападающий "Зенита"  Артем Дзюба признался, что рад за одноклубника Антона Заболотного, забившего второй гол петербуржцев в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Мольде" (3:1).

- Антон Заболотный забил - для него это очень хорошо, чисто для морального и эмоционального состояния. Гол окрыляет. Зовите меня Том Круз. Забо (Заболотный - Прим. "СЭ") после моих ударов забивает, поэтому миссия невыполнима! - сказал Дзюба в интервью клубной пресс-службе.

Ответный матч против "Мольде" состоится 30 августа. 

Зенит - Мольде

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