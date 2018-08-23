Артем Дзюба: "В современном футболе нет слабых команд - нужно сражаться за каждый сантиметр поля"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что петербургской команде помогла поддержка трибун стадиона "Санкт-Петербург" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Мольде" (3:1).

- Мы сами себе привезли гол - потом отыгрались, - сказал Дзюба в эфире канала "Матч ТВ". - Это, возможно, небольшое невезение, но где-то мы недоработали все вместе в обороне. Хорошо, что все закончилось победой. Хотя этот счет опасный, в этом противостоянии еще все впереди.

Мы разбирали "Мольде", у них потрясающий тренер, физически сильная команда. С выходом Антона Заболотного мы добавили мощи впереди. В современном футболе нет слабых команд - со всеми нужно сражаться за каждый сантиметр поля. Когда играешь дома при своих больльщиках, то чувствуешь трибуны. Было тяжело, но мы справились. Главное - постоянно побеждать, ведь когда выигрывашь, то все по-другому.

Ответный матч против "Мольде" состоится 30 августа.

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