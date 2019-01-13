Артем Дзюба: "У "Фенербахче" сейчас не лучшее время, но нам в любом случае нужно его проходить"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поговорил с корреспондентом "СЭ" после прохождения медосмотра в одной из клиник Санкт-Петербурга.

– Пару слов о "Фенербахче". Что думаете о сопернике по 1/16 финала Лиги Европы? – вопрос Дзюбе.

– Мне кажется, мы примерно в равном состоянии будем находиться. Очень неприятный соперник, один из лидеров турецкого футбола. Понятно, сейчас не самое лучшее время у них, но мы не смотрим на таблицу. Нам нужно в любом случае их проходить. (Егор БЫЧКОВ)

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Фенербахче" и "Зенитом" пройдет в Стамбуле 14 февраля, ответный - 21 февраля в Санкт-Петербурге.