Артем Дзюба: "Привет всем, кто не верил в нас!"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы над минским "Динамо" (8:1 д.в.) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. В первой встрече питерцы уступили со счетом 0:4.

Во встрече с белорусским клубом Дзюба оформил хет-трик, а также заработал пенальти, который в концовке встречи реализовал Роберт Мак.

– Противостояние классное. Минск сражался, – сказал во флеш-интервью Дзюба. – Привет всем, кто не верил в нас, кто говорил, что это чудо невозможно. Огромное спасибо всем, кто верил в нас. Мы знали, что сможем!

"Петровский" – чудесный стадион, я его очень люблю! Мне кажется, за счет этой атмосферы… Болельщиков не было, но мы их слышим (во время игры рядом со стадионом плавали теплоходы с фанатами сине-бело-голубых. – Прим. "СЭ".). Сейчас постараемся пойти на набережную и отблагодарить их!

Матч потрясный! Эмоции! 8:1 – это навсегда!

– После первого тайма было 1:0. Продолжали верить? Понимали, за счет чего можно "дожимать" Минск во втором тайме?

– У нас был план. Понятно, что старались грузить вперед. За счет того, что у нас было преимущество в росте, в габаритах – были подборы. Мы верили, мы были злы, потому что было 1:0 – мы очень много моментов не забили в первом тайме. К счастью, в конце все залетело.

Хорошо, что мы 4:0 победили (в основное время. – Прим. "СЭ"). Вы видели – еще два-три стопроцентных момента было. Могли все закончить раньше.

При счете 4:0 я сказал Дриусси, он был расстроен: "Ты забьешь и я забью". Получилось, еще Мак вышел – два забил. 8:1 – это круто!

– Были сомнения, бить ли первый пенальти?

– Ну нет. У нас перед игрой называют, кто бьет пенальти. Поэтому я знал, что буду бить. Поэтому держал это в уме. А второй раз – отдал, Мак попросил забить для уверенности. Видите – не зря дал. Сразу же второй забил. Футбол – командный вид спорта. Не важно, кто забивает. Главное, что побеждает команда.

– Остаются ли силы и эмоции после такого матча? Думаете ли вы о том, что будет дальше?

– Давайте пока отпразднуем. Мне пока страшно. Не представляю, как будем играть с "Уралом". У нас есть много ребят в команде. За счет такой победы быстрее восстановимся.

Напомним, в 4-м отборочном раунде Лиги Европы "Зенит" сыграет с "Мольде". Первый матч состоится 23 августа, ответный 30-го числа. Жеребьевка группового турнира пройдет в Монако 31 августа.