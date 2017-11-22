Артем Дзюба: "Принял решение пока не общаться с прессой"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба на пресс-конференции в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вардара" заявил, что принял решение пока не общаться с прессой. Отметим, что игрок отказался общаться с журналистами после матча 17-го тура чемпионата России против "Тосно" (5:0).
Аналогичным образом форвард ушел от общения с журналистами после матча 1/16 финала Кубка России против "Динамо" СПб (2:3 д.в.) и после матча группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1).
- Вы давно не общались с прессой. Почему пришли сегодня, решили прервать обет молчания?
- Это обязанность, иначе бы не пришел. Принял решение пока не общаться с прессой, - сказал Дзюба. - Ваша братия немножко разочаровала. Говоришь - плохо, не говоришь - тоже плохо. Так что пока буду молчать. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
В текущем сезоне Дзюба провел 22 игры во всех клубных турнирах, забил два гола и отдал две передачи.
Дзюба снова отказался общаться с прессой, вспомнив про пирожки
SpaMan
Да неужели. А как же шуткануть или едкую шпильку отпустить?
13:11
при счете 0:4 судья сломал игру
очень очень скоро настанет время, Артемка, когда уже пресса не будет общаться с тобой. ибо будет неактуально. и это будет уже навсегда.
13:05
Dennnis2397777
шутки кончились у Дзюбы
13:05
Kimi_
А как этот кусок г... разочаровывает..да еше и миллионы за это получает....
13:04
Millwall82
А в не пишущей? В Маше Орзул например?
12:59
crazysun78
не общаюсь с дзюбой..
12:58