Артем Дзюба: "Принял решение пока не общаться с прессой"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба на пресс-конференции в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вардара" заявил, что принял решение пока не общаться с прессой. Отметим, что игрок отказался общаться с журналистами после матча 17-го тура чемпионата России против "Тосно" (5:0).

Аналогичным образом форвард ушел от общения с журналистами после матча 1/16 финала Кубка России против "Динамо" СПб (2:3 д.в.) и после матча группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1).

- Вы давно не общались с прессой. Почему пришли сегодня, решили прервать обет молчания?

- Это обязанность, иначе бы не пришел. Принял решение пока не общаться с прессой, - сказал Дзюба. - Ваша братия немножко разочаровала. Говоришь - плохо, не говоришь - тоже плохо. Так что пока буду молчать. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

В текущем сезоне Дзюба провел 22 игры во всех клубных турнирах, забил два гола и отдал две передачи.

Дзюба снова отказался общаться с прессой, вспомнив про пирожки