12:45 | Футбол — Лига Европы

Артем Дзюба: "Принял решение пока не общаться с прессой"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба на пресс-конференции в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вардара" заявил, что принял решение пока не общаться с прессой. Отметим, что игрок отказался общаться с журналистами после матча 17-го тура чемпионата России против "Тосно" (5:0).

Аналогичным образом форвард ушел от общения с журналистами после матча 1/16 финала Кубка России против "Динамо" СПб (2:3 д.в.) и после матча группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1).

- Вы давно не общались с прессой. Почему пришли сегодня, решили прервать обет молчания?

- Это обязанность, иначе бы не пришел. Принял решение пока не общаться с прессой, - сказал Дзюба. - Ваша братия немножко разочаровала. Говоришь - плохо, не говоришь - тоже плохо. Так что пока буду молчать. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

В текущем сезоне Дзюба провел 22 игры во всех клубных турнирах, забил два гола и отдал две передачи.

Дзюба снова отказался общаться с прессой, вспомнив про пирожки

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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SpaMan

Да неужели. А как же шуткануть или едкую шпильку отпустить?

13:11

при счете 0:4 судья сломал игру

очень очень скоро настанет время, Артемка, когда уже пресса не будет общаться с тобой. ибо будет неактуально. и это будет уже навсегда.

13:05

Dennnis2397777

шутки кончились у Дзюбы

13:05

Kimi_

А как этот кусок г... разочаровывает..да еше и миллионы за это получает....

13:04

Millwall82

А в не пишущей? В Маше Орзул например?

12:59

crazysun78

не общаюсь с дзюбой..

12:58