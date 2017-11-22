Артем Дзюба: "Особых чувств в Лиге Европы нет, все-таки это не Лига чемпионов"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба на пресс-конференции в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вардара" отметил, что для его команды важно занять первое место в группе. Он также добавил, что соперники питерцев ненамного сильнее, чем в чемпионате России.

– Вы решили задачу в групповом раунде Лиги Европы. Как удается думать о "Вардаре", а не о "Спартаке"?

– Да, решено, что мы выходим, но у нас стоит задача занять первое место, – сказал Дзюба. – Для того чтобы удержаться на первой строчке, нужно обязательно побеждать завтра. У нас уже были неудачные игры, когда никто не ожидал, что мы потеряем очки, а мы проигрывали. Сейчас мысли только о "Вардаре", о "Спартаке" будем думать после.

– Вы забили "Вардару" в первой игре, забили "Русенборгу", хотя гол почему-то не засчитали. Получается, что в Лиге Европы у вас больше куража, чем в премьер-лиге?

– Это стечение обстоятельств. Так получилось. В группе Лиги Европы соперники ненамного сильнее, чем в российской премьер-лиге. Особых чувств тут нет. Все-таки Лига Европы – это не Лига чемпионов. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Матч "Зенит" – "Вардар" состоится 23 ноября и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. Напомним, ранее питерцы досрочно гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Сине-бело-голубые сыграют со "Спартаком" во встрече 18-го тура чемпионата России 27 ноября.