Артем Дзюба: "Минск как-то очень раздухарился. "Зенит" повоюет"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба после победы в гостевом матче 3-го тура чемпионата России над "Рубином" (1:0) назвал пощечиной поражение от минского "Динамо" (0:4) в отборе Лиги Европы. Ответная игра 3-го отборочного раунда пройдет в Санкт-Петербурге в четверг, 16 августа, на "Петровском" без зрителей из-за наказания УЕФА.

– Если говорить о характере, то реально ли забить пять мячей на характере?

– Слушайте, мы повоюем – это точно. Минск – молодцы. Для нас это была определенная пощечина. Сегодня нужно было выиграть, и мы это сделали. Проблема еще и в том, что было бы больше шансов, если бы на "Крестовском" или моем любимом "Петровском" было много болельщиков. Но болельщиков не будет, и в эмоциональном плане будет немного сложнее. Знаете, мне не понравился фон. Минск как-то очень раздухарился. Понятно, что 4:0 – это заявка весомая, но мы повоюем. Без боя им не отдадим. (Артур ЕНИКЕЕВ)​

"Зенит" – "Динамо" Минск: Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 16 августа 2018, онлайн-трансляция, 20.00 (мск)​