Нападающий "Зенита" Артем Дзюба перед матчем группового турнира Лиги Европы против "Дандолка" отметил, что с нетерпением ждет завтрашний поединок и ту атмосферу, которую подарят местные зрители, передает из Ирландии спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.
– Что вы знаете об Ирландии?
– Были сегодня на небольшой экскурсии. Эйдена Макгиди (бывший партнер Дзюбы по "Спартаку". – Прим. "СЭ") хорошо знаю. Это уже немало для Ирландии. Думаю Робби Кина, Роя Кина тоже все знают. Здесь любят как футбол, так и регби. Ждем с нетерпением завтрашнего матча и атмосферу, которую подарят местные болельщики.
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Да, мы макгниду тоже хорошо знаем... прыгал в ноги и не получал за это красных карточек...
22:45
jаhlexx
СЭ, нужно расследование - ЧТО знает Ирландия о Дзюбе ?
21:44