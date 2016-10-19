21:26 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Артем Дзюба: "Хорошо знаю Макгиди.
Для Ирландии это уже немало"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба перед матчем группового турнира Лиги Европы против "Дандолка" отметил, что с нетерпением ждет завтрашний поединок и ту атмосферу, которую подарят местные зрители, передает из Ирландии спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Что вы знаете об Ирландии?

– Были сегодня на небольшой экскурсии. Эйдена Макгиди (бывший партнер Дзюбы по "Спартаку". – Прим. "СЭ") хорошо знаю. Это уже немало для Ирландии. Думаю Робби Кина, Роя Кина тоже все знают. Здесь любят как футбол, так и регби. Ждем с нетерпением завтрашнего матча и атмосферу, которую подарят местные болельщики.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Излучение Промкооперации и Пищев

Да, мы макгниду тоже хорошо знаем... прыгал в ноги и не получал за это красных карточек...

22:45

jаhlexx

СЭ, нужно расследование - ЧТО знает Ирландия о Дзюбе ?

21:44

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