Артем Дзюба: "Если бы я попросил замену, это был бы побег"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба назвал победу над минским "Динамо" (8:1 д.в.) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы важной в плане построения команды. Питерцы пробились в следующую стадию турнира, несмотря на разгромное поражение в первой игре – 0:4.

– Могу сказать, что у нас постепенно появляется команда. Это дорогого стоит. Поддержка идет ото всех. У нас не 11 футболистов, а 25! Все стоят друг за друга: футболисты, тренерский штаб. Мы хотели сотворить историю. Обидно, что многие в нас не верят – им привет, кстати. А тем, кто верит – спасибо огромное! Мы не сомневались в том, что мы можем. Это было тяжело. И Минск сражался, и мы. Это очень важная победа в плане построения команды.

– Болельщиков слышали?

– Это было круто. Очень круто, что такая поддержка. Для меня "Петровский" вообще особенный стадион. Когда выхожу сюда, то прямо наслаждаюсь. Так люблю эту арену, что пока не могу перестроиться на Крестовский. Если бы можно было все игры играть на "Петровском", я бы очень рад был.

– Не было желания попросить замену?

– Если бы я попросил замену, это был бы побег. В такой решающий момент нужно сражаться через "не могу". (Игорь НОВИКОВ)

В 4-м отборочном раунде Лиги Европы "Зенит" сыграет с "Мольде". Первый матч состоится 23 августа, ответный 30-го числа. Жеребьевка группового турнира пройдет в Монако 31 августа.