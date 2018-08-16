Аршавин в стартовом составе "Кайрата" на матч с "Сигмой"

Российский полузащитник Андрей Аршавин сыграет в стартовом составе "Кайрата" против чешской "Сигмы" в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

"Кайрат": Покатилов, Алип, Куат, Исламхан, Исаэль, Лунин, Эсеола, Элек, Политевич, Аршавин, Фелипе.

"Сигма": Бухта, Емелка, Плшек, Гоуска, Штерба, Фалта, Калвах, Заградничек, Гала, Нешпор, Сладки.

Матч начнется в 17.00 по московскому времени. В первой игре "Сигма" победила со счетом 2:0.