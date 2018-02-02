"Арсенал" заявил Мхитаряна на матчи Лиги Европы под 77-м номером

УЕФА на официальном сайте опубликовал изменения в заявке "Арсенала" на матчи Лиги Европы. Новичок "канониров" Генрих Мхитарян будет выступать во втором по значимости еврокубковом турнире под номером 77. В чемпионате Англии армянский хавбек выступает под 7-м номером, который стал свободен после перехода Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед".

Однако, Мхитарян, согласно правилам УЕФА, не может участвовать в турнире под эгидой этой организации, если ранее под ним в текущем сезоне уже играл другой футболист (Санчес провел в Лиге Европы-2017/18 одну игру).

Напомним, "Арсенал" в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с "Эстерсундом". Первый матч между этими командами состоится в Эстерсунде 15 февраля, ответная игра будет сыграна 22 февраля в Лондоне.