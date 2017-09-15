"Арсенал" выпустил заявление после беспорядков на матче с "Кельном": "Безопасность фанатов всегда была нашей главной заботой"

"Арсенал" выпустил официальное заявление после беспорядков, произошедших на матче группового турнира Лиги Европы против "Кельна" (3:1). В нем отмечается, что безопасность болельщиков всегда была главной заботой клуба.

Вчера перед игрой немецкие фанаты проникли на стадион "канониров" без билетов и пытались занять места болельщиков соперника. Полиция отложила начало игры, стартовый свисток был дан на час позже.

"После матча в Лиге Европы против "Кельна" мы хотели бы подчеркнуть, что безопасность болельщиков всегда была нашей главной заботой, и проинформировать обо всех принятых решениях. Мы работали вместе с полицией и официальными лицами УЕФА вечером и перед игрой и заранее предприняли значительные шаги, чтобы запретить продажу билетов фанатам соперника. Это включало ряд мер, в том числе обеспечение того, чтобы билеты нельзя было приобрести через общую продажу. Мы также работали с нашими коллегами в Кельне, чтобы те смогли остановить своих болельщиков, путешествующих на матч без билетов.

3 000 билетов, выданных фанатам Кельна, соответствовали правилам соревнований, но понятно, что болельщиков приехало намного больше. Это привело к значительным перегрузкам и волнениям вне стадиона перед стартом матча. Многие билеты были проданы через спекулянтов, и это очень разочаровывает.

Мы проведем полный разбор обстоятельств, связанных с игрой, и убедимся в том, что все уроки, извлеченные из этого матча, будут в будущем приниматься во внимание", – говорится в заявлении "Арсенала".

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