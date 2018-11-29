"Арсенал" разгромил "Ворсклу"

"Арсенал" с разгромным счетом обыграл "Ворсклу" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы (3:0). Голами в составе "канониров" отметились полузащитники Эмиль Смит-Роу, Аарон Рэмси и Джозеф Уиллок.

Лига Европы

Группа E

"Ворскла" (Украина) - "Арсенал" (Англия) - 0:3 (0:3)

Голы: Смит-Роу, 11 (0:1). Рэмси, 27 - с пенальти (0:2). Уиллок, 41 (0:3).

"Ворскла" (Украина): Шуст, Сапай (Карека, 36), Пердута, Даллку, Артур, Ребенок (Сакив, 85), Чеснаков, Шарпар, Скляр, Кулач (Кане, 71), Коломоец.

"Арсенал" (Англия): Чех, Лихтштайнер, Дженкинсон, Холдинг (Медли, 60), Рэмси (Сака, 68), Эль-Нени, Мэйтланд-Найлс, Гендузи (Гилмор, 77), Уиллок, Смит-Роу, Нкетиа.

Предупреждения: Скляр, 29. Шарпар, 32. Холдинг, 53. Коломоец, 72.

Судья: Франковски (Польша).

29 ноября. Киев. Стадион "НСК Олимпийский".

"Спортинг" разгромил "Карабах" (6:1). Дублями отметились полузащитник Бруну Фернандеш и нападающий Абдулай Диаби.

"Карабах" (Азербайджан) - "Спортинг" (Португалия) - 1:6 (1:3)

Голы: Дост, 5 - с пенальти (0:1). Зубир, 14 (1:1). Бруну Фернандеш, 20 (1:2). Нани, 33 (1:3). Диаби, 65 (1:4). Бруну Фернандеш, 75 (1:5). Диаби, 82 (1:6).

"Карабах" (Азербайджан): Халльдоурссон, Ржезничак, Садыгов, Медведев, Геррье, Абдуллаев (Деларж, 82), Мичел, Гараев, Славчев, Зубир, Мадатов (Озобич, 70).

"Спортинг" (Португалия): Рибейру, Коатес, Пинту, Жефферсон, Бруну Гашпар (Коррейа, 74), Гудель, Бруну Фернандеш, Вендел, Нани (Карлуш Мане, 79), Дост (Кабраль, 71), Диаби.

Предупреждения: Ржезничак, 4. Геррье, 4. Гараев, 25. Бруну Фернандеш, 28. Мадатов, 40. Мичел, 43. Славчев, 49.

Судья: Арделеану (Чехия).

29 ноября. Баку. Стадион "Baku Olympic Stadium".

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