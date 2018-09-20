"Арсенал" победил "Ворсклу", "Спортинг" обыграл "Карабах"

"Арсенал" в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы победил "Ворсклу" со счетом 4:2. Дубль у "канониров" оформил Пьер-Эмирик Обамеянг.

В другой встрече группы E "Спортинг" обыграл "Карабах" со счетом 2:0.

Лига Европы

Группа E

"Арсенал" (Англия) - "Ворскла" (Украина) - 4:2 (1:0)

Голы: Обамеянг, 32 (1:0). Уэлбек, 48 (2:0). Обамеянг, 56 (3:0). Езил, 74 (4:0). Чеснаков, 77 (4:1). Шарпар, 90+4 (4:2).

"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Монреаль, Папастатопулос, Холдинг, Мхитарян, Эль-Нени, Торрейра (Езил, 57), Уэлбек, Обамеянг (Гендузи, 57), Ивоби.

"Ворскла": Шуст, Пердута, Даллку, Артур, Ребенок, Чеснаков, Кобахидзе (Сергийчук, 77), Шарпар, Кравченко (Скляр, 70), Кулач (Карека, 75), Коломоец.

Предупреждение: Шарпар, 19.

Судья: Фертентен (Бельгия).

20 сентября. Лондон. Стадион "Эмирейтс".

"Спортинг" (Португалия) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:0 (0:0)

Голы: Рафинья, 54 (1:0). Кабраль, 88 (2:0).

"Спортинг": Сален, Матье (Пинту, 75), Коатес, Ристовски, Гудель, Батталья, Бруну Фернандеш, Акунья, Нани (Кабраль, 86), Монтеро (Диаби, 90+1), Рафинья.

"Карабах": Вагнер да Силва, Ржезничак, Б.Гусейнов, Медведев (А.Гусейнов, 62), Геррье, Озобич, Гараев, Диниев (Мичел, 58), Зубир (Абдуллаев, 68), Эмегара, Мадатов.

Предупреждение: Мадатов, 33.

Судья: Летексье (Франция).

20 сентября. Лиссабон. Стадион Жозе Алваладе.