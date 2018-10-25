"Арсенал" победил "Спортинг"

"Арсенал" с минимальным счетом победил "Спортинг" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (1:0). Единственный гол забил нападающий Дэнни Уэлбек.
Лига Европы
Группа E
"Спортинг" (Португалия) - "Арсенал" (Англия) - 0:1 (0:0)
Гол: Уэлбек, 78.
"Спортинг" (Португалия): Рибейру, Коатес, Ристовски (Бруну Гашпар, 46), Пинту, Петрович, Гудель (Кабраль, 71), Батталья, Бруну Фернандеш, Акунья, Нани (Диаби, 86), Монтеро.
"Арсенал" (Англия): Лено, Лихтштайнер, Папастатопулос, Холдинг, Рэмси, Мхитарян, Джака, Эль-Нени (Торрейра, 58), Гендузи, Уэлбек (Ляказетт, 81), Обамеянг (Ивоби, 86).
Предупреждения: Акунья, 39. Холдинг, 46. Мхитарян, 51. Коатес, 71. Кабраль, 90+3. Батталья, 90+5.
Судья: Скомина (Словения).
25 октября. Лиссабон. Стадион Жозе Алваладе.
"Ворскла" с минимальным счетом победила "Карабах" (1:0). Единственный гол забил нападающий Владислав Кулач.
Лига Европы
Группа E
"Карабах" (Азербайджан) - "Ворскла" (Украина) - 0:1 (0:0)
Гол: Кулач, 48.
"Карабах" (Азербайджан): Вагнер да Силва, Ржезничак, Садыгов, Медведев, Геррье, Абдуллаев (Деларж, 69), Мичел, Гараев, Славчев (Озобич, 58), Зубир, Эмегара (Мадатов, 59).
"Ворскла" (Украина): Шуст, Сапай, Пердута, Даллку, Якубу (Карека, 46), Ребенок, Чеснаков, Шарпар, Скляр, Кулач (Сергийчук, 78. Чижов, 90+2), Коломоец.
Предупреждения: Кулач, 4. Пердута, 41. Зубир, 64. Даллку, 79. Сергийчук, 87.
Судья: Рейншрейбер (Израиль).
25 октября. Баку. Стадион "Baku Olympic Stadium".