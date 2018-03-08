"Арсенал" обыграл "Милан" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

"Арсенал" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в гостях обыграл "Милан" со счетом 2:0. Голы забили Генрих Мхитарян и Аарон Рэмси.

Отметим, что для армянского хавбека этот мяч стал первым в турнире посля мяча, забитого им в финале прошлого розыгрыша за "Манчестер Юнайтед" в ворота "Аякса" (2:0).

Ответная игра пройдет в Лондоне 15 марта.

Лига Европы

1/8 финала

Первый матч

"Милан" (Италия) - "Арсенал" (Англия) - 0:2 (0:2)

Голы: Мхитарян, 15 (0:1). Рэмси, 45+4 (0:2).

"Милан": Дж.Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Романьоли, Калабрия (Борини, 79), Билья, Бонавентура, Хакан Чалханоглу (Калинич, 63), Кессье, Сусо, Кутроне (Андре Силва, 69).

"Арсенал": Оспина, Мустафи, Косьельни, Колашинац (Мэйтланд-Найлс, 62), Чемберс (Эль-Ненни, 85), Езил (Холдинг, 80), Рэмси, Уилшир, Мхитарян, Джака, Уэлбек.

Предупреждения: Колашинац, 60. Рэмси, 71.

Судья: Тюрпен (Франция).

8 марта. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".