"Арсенал" о переносе матча с "Ворсклой": "Работаем с местными властями. Безопасность наших болельщиков - наш приоритет"

"Арсенал" опубликовал новое заявление по поводу переноса матча Лиги Европы с "Ворсклой" из Полтавы в Киев.

- После переноса матча с "Ворсклой" в Киев, мы работаем с УЕФА и местными властями, - говорится в заявлении. - Безопасность и благополучие болельщиков, которые отправились на матч, это наш главный приоритет. Мы поддерживаем непосредственный контакт с большинством болельщиков, которые отправились на матч. Мы предоставим новую информацию как можно скорее.

Напомним, ранее УЕФА сообщил о переносе матча из Полтавы в Киев. Игра должна начаться в 20.55 по московскому времени.

Подробнее о ситуации вокруг матча - здесь.