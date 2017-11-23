"Арсенал" гарантировал первое место в группе, несмотря на поражение от "Кельна"

"Арсенал" уступил в гостях "Кельну" (0:1) в матче группового турнира Лиги Европы. Единственный гол забил нападающий Серу Гирасси с пенальти. Несмотря на поражение, лондонцы вышли из группы с первого места. В активе "канониров" 10 очков. "Кельн" набрал 6 очков.

В параллельном матче "Црвена Звезда" сыграла вничью с БАТЭ - 0:0. Сербский клуб набрал 6 очков, минчане - 5 очков.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа H

5-й тур

"Кельн" (Германия) - "Арсенал" (Англия) - 1:0 (0:0)

Гол: Гирасси, 62 - с пенальти (1:0).

"Кельн" (Германия): Т.Хорн, Маро (Рауш, 38), Серенсен, Клюнтер, Мере, Я.Хорн, Йоич, Озджан, Кордоба (Ольковски, 56), Осако (Леманн, 73), Гирасси.

"Арсенал" (Англия): Оспина, Дебюши (Нкетиа, 84), Мертесакер, Чемберс (Нелсон, 67), Холдинг, Уилшир, Кокелен, Эль-Ненни, Мэйтланд-Найлс, Уэлбек (Ивоби, 46), Жиру.

Предупреждения: Дебюши, 49. Клюнтер, 56. Гирасси, 88.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

23 ноября. Кельн. Стадион "Rhein-Energie-Stadion".

"БАТЭ" (Белоруссия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 0:0

"БАТЭ" (Белоруссия): Щербицкий, Булят, Поляков, Милунович, Стасевич, А.Володько (Бага, 56), Драгун, Иванич, Риос, Родионов (Сигневич, 62), Гордейчук (М.Володько, 79).

"Црвена Звезда" (Сербия): Борян, Родич, Савич, Стойкович, Дональд, Крстичич, Ле Таллек, Канга, Боаки (Гобелич, 90+3), Срнич (Рачич, 90), Милич (Пешич, 65).

Предупреждения: Родич, 61. Крстичич, 88.

Судья: Моэн (Северная Ирландия).

23 ноября. Борисов. Стадион "Борисов-Арена".