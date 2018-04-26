"Арсенал" - "Атлетико". Оспина - в воротах хозяев

Стали известны стартовые составы "Арсенала" и "Атлетико" на первый матч 1/2 финала Лиги Европы. У хозяев с первых минут сыграет вратарь Давид Оспина.



"Арсенал": Оспина - Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль - Джака, Уилшир, Рэмси, Езил - Уэлбек, Ляказетт.



Запасные: Чех, Холдинг, Мэйтланд-Найлс, Колашинац, Чемберс, Нкетиа, Ивоби.



"Атлетико": Облак - Врсалько, Хименес, Годин, Эрнандез - Корреа, Партей, Сауль, Коке - Гамейро, Гризманн.



Запасные: Вернер, Савич, Габи, Витоло, Олабе, Торрес, Коста.

Матч "Арсенал" - "Атлетико" начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.