Арсен Венгер: "Жиру подошел ко мне на бровке и сказал, что забьет"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после победы над "Црвеной Звездой" (1:0) в матче группового турнира Лиги Европы заявил, что форвард Оливье Жиру пообещал ему гол в этом матче. Напомним, что француз забил победный мяч в концовке встречи.

– Во время игры Жиру подошел к бровке и сказал, что забьет, – цитирует официальный сайт "Арсенала" Венгера. – Не знаю, откуда ему это было известно, но в этом весь Жиру. Когда тяжело, он не теряет веру и забивает.

Наша молодежь сегодня показала не только хорошую игру, но и характер. Пусть в 18 лет это не так легко. В тяжелой атмосфере они проявили очень важное качество – стрессоустойчивость.