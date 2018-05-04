Арсен Венгер: "Я очень расстроен и разочарован"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после ответного полуфинала Лиги Европы против "Атлетико" (0:1, 1:1 - прервая игра) отметил, что команда не реализовала свои моменты. По его словам, "канониры" должны были выходить в финал еще после первой игры.

- Игра получилась интенсивной, мы отдали все силы, - приводит пресс-служба УЕФА слова Венгера. - Поздравляю "Атлетико". Думаю, они выиграют титул. "Арсеналу" чего-то не хватило в конце матча. Мы расстроены, учитывая количество голевых моментов в двух встречах. Это противостояние должно было завершиться в нашу пользу еще после первой игры.

Я очень расстроен и разочарован. Трудно принять поражение после 180 минут такой игры, которую показал "Арсенал". Теперь клубу необходимо думать, что делать в следующем сезоне. Я очень сильно расстроен. К сожалению, такие моменты приходится переживать. Футбол бывает жесток. Он приносит хорошие моменты, но иногда, как сегодня, приносит и страдание.