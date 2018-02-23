Арсен Венгер: "В первом тайме "Арсенал" был слишком самоуверенным"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер доволен, что команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы. При этом в ответном домашнем матче 1/16 финала "канониры" проиграли шведскому "Эстерсунду" со счетом 1:2.

– Мы были лучше во втором тайме, контролировали все, – цитирует AFP Венгера. – В первом тайме мы были слишком самоуверенными, не хватало концентрации. В итоге вышли дальше. Мы хорошо готовились к сопернику, очень серьезно подходили. "Эстерсунд" сыграл очень хорошо. Это сильный коллектив. У него нет большой истории и громких имен, но команда сильная.