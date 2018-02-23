08:16 | Футбол — Лига Европы

Арсен Венгер: "В первом тайме "Арсенал" был слишком самоуверенным"


Главный тренер "Арсенала"  Арсен Венгер доволен, что команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы. При этом в ответном домашнем матче 1/16 финала "канониры" проиграли шведскому "Эстерсунду" со счетом 1:2.

– Мы были лучше во втором тайме, контролировали все, – цитирует AFP Венгера. – В первом тайме мы были слишком самоуверенными, не хватало концентрации. В итоге вышли дальше. Мы хорошо готовились к сопернику, очень серьезно подходили. "Эстерсунд" сыграл очень хорошо. Это сильный коллектив. У него нет большой истории и громких имен, но команда сильная.

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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