Арсен Венгер: "Спрошу у Глеба, счастлив ли он"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер накануне матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы с БАТЭ отметил, что выпустит на поле молодых игроков. Также, по словам наставника, он встретится с бывшим хавбеком "канониров" белорусом Александром Глебом.

– У нас достаточно опытная команда. Как я всегда говорю, у нас есть опытные игроки и скамейка запасных для молодых игроков, – цитирует Венгера "Прессбол". – У нас достаточно жёсткий график, и я думаю, что один-два молодых футболиста выйдут с первых минут.

Увижу ли Александра Глеба сегодня? Да, сегодня мы будем встречаться с ним. Он звонил и сказал, что приедет к нам в отель. Я буду спрашивать у него, как дела, чем он занимается, счастлив ли он.