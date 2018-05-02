Арсен Венгер: "Совершенно очевидно, как "Арсенал" будет играть в матче с "Атлетико"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер накануне ответного матча с "Атлетико" в 1/2 финала Лиги Европы объявил, место в воротах его команды вновь займет Давид Оспина. Первый матч завершился вничью - 1:1.

- Облак (вратарь "Атлетико". - Прим. "СЭ") в Лондоне был просто неподражаем. Надеюсь, что в четверг он проведет не такой фантастический матч, - приводит слова тренера официальный сайт УЕФА. - Нас ждет матч, в котором мы точно знаем, что нам нужно делать. Совершенно очевидно, как мы будем играть. И порой это может быть преимуществом. У нас в воротах снова сыграет Оспина.

Матч "Атлетико" - "Арсенал" состоится 3 мая в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" и начнется в 22.05 (мск). "СЭ" проведет его текстовую трансляцию.