Арсен Венгер провел 250-й матч в еврокубках

Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы против "Атлетико" стал для главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера 250-м в еврокубках. Больше всего матчей в еврокубках у бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона (269). При этом из пяти тренеров, у которых больше всего матчей в еврокубках, только Венгер пока не завоевал ни одного трофея.

Топ-5 тренеров с наибольшим количеством матчей в турнирах УЕФА:

1. Алекс Фергюсон - 269 матчей (210 в Лиге чемпионов)

2. Арсен Венгер - 250 (202 в Лиге чемпионов)

3. Мирча Луческу - 222 (131 в Лиге чемпионов)

4. Джованни Трапатонни - 201 (82 в Лиге чемпионов)

5. Карло Анчелотти - 196 (160 в Лиге чемпионов)