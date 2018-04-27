Арсен Венгер: "Облак сегодня доказал, что он один из лучших вратарей в Европе"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после ничьей с "Атлетико" в матче 1/2 финала Лиги Европы (1:1) отметил игру вратаря мадридцев Яна Облака​. Ответная встреча состоится через неделю.

- Я считаю Облака одним из лучших вратарей в Европе, - цитирует пресс-служба УЕФА Венгера. - Сегодня он это доказал. У нас были моменты в первом тайме, мы могли забить второй мяч в концовке, но такой результат - не случайность. Мы играли с командой, у которой, по статистике, едва ли не лучшая защита в Европе.