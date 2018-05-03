Арсен Венгер - об Антуане Гризманне: "Любовь к футболу - качество, которое мне нравится в талантливых игроках"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер перед ответным матчем 1/2 финала Лиги Европы против "Атлетико" признался, что ему нравится нападающий мадридцев Антуан Гризманн. Игра состоится сегодня и начнется в 22.05 по московскому времени.

- Гризманн отлично выступает за "Атлетико", хотя, к сожалению, он навредил "Арсеналу" на прошлой неделе, - цитирует L'Equipe Венгера. - Он игрок, которого ценю. Он покинул Францию ​​в очень юном возрасте ради "Реало Сосьедад". Его карьера необычна, и он любит играть в футбол. Это качество, которое мне нравится в талантливых игроках.